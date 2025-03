«In assenza di coltello prelievi sui tessuti degli indumenti» 

Il primo caso di grande impatto mediatico è stato Cogne. Il primo caso in cui il Dna ha segnato la differenza è stato quello di Maria Fronthaler, a Dobbiaco, con un intero paese sottoposto a screening. Quello di Yara Gambirasio il più importante dal punto di vista dei numeri, con migliaia di prelievi e confronti, del dibattito su Dna nucleare e Dna mitocondriale. Luciano Garofano, biologo, generale dell’Arma dei carabinieri in congedo dal 2009, per tanti anni ha comandato il Ris di Parma. A lui alcune domande sulle tecniche con cui gli investigatori cercano di dare un volto agli assassini. Anche nei casi in cui, come quello di Bari Sardo, l’arma del delitto non si trova. Non c’è traccia neppure del coltello con cui Giampaolo Migali ha ferito Andrea Contu. Lo stesso giovane di Girasole - sotto indagine per il ferimento di Contu - si è detto estraneo all’omicidio. Ma gli inquirenti vogliono fugare qualsiasi dubbio. «In assenza del coltello - dice il generale - occorre effettuare prelievi sui tessuti degli indumenti trapassati dalla lama. Potrebbero esserci tracce importanti, anche se non è detto». Più complicato accertare la presenza di tracce ematiche da comparare: «I prelievi dalle lesioni sarebbero possibili solo se queste fossero profonde», dice Garofalo.

