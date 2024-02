«In Asl molte assunzioni dalla Planargia» 

Nuovi bandi di concorso nonostante le graduatorie valide e un’alta percentuale di operatori, provenienti da Marghine e Planargia, assunti al San Martino. La relazione di una funzionaria dell’Ispettorato del lavoro è andata nella direzione dell’accusa nel processo Ippocrate sulle presunte assunzioni pilotate e i concorsi truccati alla Asl di Oristano in cambio di un tornaconto elettorale.

In Aula

Ieri davanti al collegio dei giudici (presidente Carla Altieri, a latere Elisa Marras e Serena Corrias) è stata sentita la funzionaria Ivana Mattu che esaminando le carte dei vari concorsi ha fatto notare che la Asl oristanese aveva riaperto i bandi anche se in realtà avrebbe potuto attingere alle graduatorie vigenti dei precedenti concorsi delle Asl di Nuoro o Sanluri. Dopo il pm Marco De Crescenzo si è focalizzato sulle assunzioni interinali fra il 2016 e il 2017: le agenzie anziché fornire personale in base ai curricula, facevano lavorare le persone indicate dalla Asl. E la funzionaria dell’Ispettorato ha chiarito il quadro con numeri significativi: a Macomer le assunzioni furono 26 pari al 14,82 per cento della popolazione, ovvero un assunto ogni 393 abitanti. A Oristano furono assunti in 16: un’assunzione ogni 1.967 residenti, uno solo a Terralba su circa 10.200 abitanti mentre a Tresnuraghes le assunzioni furono 8, una ogni 147 abitanti. Rispondendo alle domande del pm, la funzionaria ha evidenziato che soprattutto a Tresnuraghes ma anche a Macomer fra le persone assunte c’erano alcuni candidati con il Partito dei sardi, oltre che parenti e amici stretti di amministratori comunali. La difesa dell’ex sindaco di Macomer ed ex primario della Ginecologia del San Martino, Antonio Succu, ha sollecitato verifiche anche sugli assunti in latri paesi come Busachi ma tutta la documentazione è agli atti del processo.

L’inchiesta

La tesi dell’accusa è che il “sistema Ippocrate” fra il 2013 e il 2018 avrebbe assicurato posti di lavoro a chi avesse dato disponibilità per una candidatura o per vantaggi elettorali. Sotto accusa i concorsi per i posti di ostetrica, infermieri e oss dove alcuni partecipanti conoscevano in anticipo le domande dei test e sarebbero stati agevolati. La regia di questo sistema sarebbe stata di Antonio Succu, con il suo braccio destro Salvatore Manai, ex responsabile degli infermieri del blocco operatorio (difeso da Antonello Spada). E sarebbero state pilotate anche le assunzioni interinali.

Sotto accusa

Oltre a Succu (difeso da Guido Manca Bitti e Roberto Olla) e Manai, sono a processo Gianni Piras (difeso da Luigi Satta e Aldo Luchi), l’ex consigliere regionale Pds Augusto Cherchi (assistito da Pierluigi ed Enrico Meloni), gli ex manager Asl Mariano Meloni (difeso da Vittorio Campus), Maria Giovanna Porcu (assistita da Manca Bitti e Carlo Figus); Angelo Piras, ex responsabile personale (assistito da Basilio Brodu e Lorenzo Palermo); Nicola Contarini, dell'agenzia Tempor (difeso da Francesco Marongiu); Angelica Faedda (assistita da Robert Sanna); Giovanni e Daniela Sanna (difesi da Gianfranco Siuni e Claudia Piroddu) e Agnese Canalis della E-work (difesa da Massimiliano Ravenna e Liliana Pintus).

