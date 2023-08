«In ascolto anche ad agosto» 

«Anche ad agosto non ci sottraiamo al confronto coi nostri concittadini che quotidianamente ci segnalano disservizi e richieste di intervento».

Ad annunciarlo sono i consiglieri del gruppo “Pauli Monserrato” che proseguono l’attività di ascolto dei monserratini e hanno depositato anche un’interpellanza per chiedere di ripristinare la segnaletica stradale in via Casteldoria. «Quando le riteniamo urgenti, le sottoponiamo direttamente agli uffici così che possano intervenire con celerità, come per esempio capita per i guasti alle reti fognarie, all’illuminazione pubblica o interventi simili. Allo stesso tempo ci confrontiamo con i colleghi nelle varie commissioni, perché di fronte all’interesse diffuso dei monserratini favoriamo il coinvolgimento di chi oggi amministra la nostra città», afferma Ivano Argiolas primo firmatario della mozione depositata ieri in Comune.

«Abbiamo deciso di porre l’attenzione su via Casteldoria, la segnaletica stradale, se non migliorata, crea disagi e insicurezze al traffico», aggiunge il consigliere Andrea Zucca, membro anche della commissione urbanistica, viabilità e traffico – Sicurezza Urbana.

Mentre Valentina Picciau ribadisce l’importanza di non trascurare nessuna richiesta di aiuto da parte dei cittadini: «Ascoltiamo tutte le voci e le richieste, anche quelle che possono sembrare meno importanti o urgenti. La qualità della vita di chi vive e lavora a Monserrato si misura soprattutto dalla soluzione dei problemi quotidiani». Argiolas, Zucca e Picciau ribadiscono di essere attenti alle esigenze di tutto il territorio: «Dalle periferie al centro, nessuna zona viene dimenticata e proprio su quella che riguarda l’area San Gottardo, dove siamo stati di recente, per la presenza della metropolitana leggera delle varie fermate degli autobus e del cimitero, senza dimenticare che è una strada crocevia di grandi flussi di traffico da e per la statale 554, abbiamo ricevuto un numero significativo di segnalazioni che abbiamo raccolto in diverse interpellanze che ci auguriamo di poter discutere presto».

