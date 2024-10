In ascensore sale solo la rabbia 

Diventa un caso l’ascensore del Liceo scientifico “Costa-Azara” di Sorgono, da quattro anni in attesa di collaudo, nonostante i lavori di ammodernamento siano ormai da tempo conclusi. Studenti e genitori non ci stanno, chiedono lo sblocco di un servizio essenziale, nel collegamento fra il pianterreno e la parte alta della scuola, in cui trovano spazio classi, laboratori e un'aula magna.

Disagi

Emerge il disagio dei giovanissimi, costretti a percorrere le scale e, nel caso delle lezioni di educazione fisica, a ripiegare su percorsi alternativi, pur di consentire il diritto allo studio della loro coetanea Maria Deias (20) costretta in carrozzina per delle disabilità motorie.

«Si tratta di una situazione imbarazzante - dice Giuseppina Loi, madre di Maria - il dirigente scolastico è da anni che si fa in quattro per risolvere questo problema, supportando sia nostra figlia che tutti gli studenti. È grave che Maria e i suoi coetanei, sempre in prima linea per aiutarla, debbano vivere tutto questo. Chiediamo che si arrivi al collaudo quanto prima».

E anche il preside Luca Tedde di arrendersi non ne vuole sapere: «Dopo i lavori di messa in opera, la Provincia ci aveva garantito che il collaudo si sarebbe svolto a breve. Purtroppo le cose sono andate diversamente e i nostri ragazzi da 4 anni aspettano di poter beneficiare del servizio. Abbiamo provato a percorrere strade autonome, ma trovare dei collaudatori è impossibile. Per questo ho inoltrato una nuova richiesta alla Provincia».

Gli studenti rilanciano: «L’ascensore deve entrare in funzione per noi ragazzi e tutto il personale scolastico. Ne va del miglioramento dell’offerta formativa, ma soprattutto dell’abbattimento delle barriere architettoniche. Chiediamo alla Provincia di intervenire subito».

Da Nuoro, l’amministrazione unico della Provincia Giuseppe Ciccolini promette massimo impegno: «Già dalle prossime ore, nei nostri uffici si terrà un incontro, in cui insieme ai tecnici ci confronteremo con la nuova e vecchia società di gestione della manutenzioni negli ascensori. Sarà l’occasione per definire le soluzioni per risolvere le criticità».

