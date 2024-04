In arrivo ventuno grifoni 

Prosegue il programma di ripopolamento “Life Safe for Vultures”, progetto che permette di assicurare la presenza dei grifoni in Sardegna. Nei giorni scorsi a Porto Torres sono sbarcati altri 21 grifoni provenienti dalla Spagna. Gli uccelli sono stati presi in consegna da Forestas che li ha trasferiti nel proprio Centro di recupero della fauna selvatica di Bonassai, per un periodo di quarantena. Nei prossimi giorni, i 21 grifoni (7 maschi e 13 femmine) saranno trasferiti nella voliera di Villasalto, dove si trovano altri 16 esemplari. La voliera di Villasalto è stata scelta dopo attenti studi, e gli esperti l’hanno considerata l’area più consona per portare avanti il progetto. Gli esemplari presenti a Villasalto dallo scorso anno saranno messi in libertà nei prossimi giorni, il che segnerà un evento storico, visto che il rapace manca nella zona da oltre 10 anni.

RIPRODUZIONE RISERVATA