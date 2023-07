In arrivo una settimana di caldo soffocante Allerta per gli incendi 

«Le vedete quelle nuvole che filtrano i raggi del sole soprattutto nella zona di Cagliari? Ecco, non sono nuvole: è sabbia del deserto del Sahara». Chi pensava che i meteorologi avessero visto tutto, e quindi non si stupissero davanti a nulla, sbaglia: perché Alessandro Gallo di Meteo network Sardegna, ma tutta la sua attività fino alla pensione è stata all’ufficio Meteo dell’Aeronautica militare di Elmas-Decimomannu, è ancora incredulo: «Sulla Sardegna, lo zero termico è a oltre 4.900 metri: mai visto in tutta la carriera». Che dura da quarant’anni. Significa che per trovare una temperatura di zero gradi bisogna andare più in alto della vetta più alta d’Italia: quella del Monte Bianco. Al di sotto, le temperature hanno il segno “più” davanti. Se fosse così nel resto d’Italia (ma tutto il Meridione ci va incontro), significherebbe lo scioglimento di tutti i ghiacciai.

Un mese rovente

Per gli amanti della sintesi estrema, non si può dire che fa un caldo boia perché, altrimenti, non si saprebbe come definire quello ancora peggiore che ci rovinerà tutta la settimana. «Se in Algeria siamo a 50 gradi Celsius», si asciuga la fronte Gallo, «era ovvio che da noi si arrivasse a 40. Anzi, saranno di più, perché questa settimana sono attesi fra i 39 e i 43 gradi nel sud dell’Isola, particolarmente tra il Sulcis Iglesiente e il Medio Campidano». E comunque, avere un’aria con la febbre a quaranta per tutta la settimana è più una previsione che un timore. Con una speranza, che è sempre l’ultima a incontrare la morte, pur non essendone esente: che nella settimana successiva, questo caldo la smetta. Anche perché temperature come queste significano amplificare a dismisura non solo il pericolo di incendi, ma anche la capacità distruttiva.

Cosa succede in cielo

Il “guru” della meteorologia spiega chi ha acceso questo forno rovente nella nostra Isola. «È colpa del secondo passaggio, quest’anno, dell’anticiclone subtropicale di origine africana, che però fino a sabato non ha portato eccessi termici dalle nostre parti: le temperature erano accettabili, considerato che siamo in luglio». Questo “subtropicale” continua a guadagnare terreno in Sardegna. Le indagini - per niente giudiziarie - per trovare il colpevole di quest’afa insopportabile puntano il dito sulla Gran Bretagna, che da una parte esce dall’Europa e dall’altra continua a influenzarla. C’è un minimo depressionario sulla verticale a sinistra della Gran Bretagna, che estende il suo asse oltre lo Stretto di Gibilterra: «E questo favorisce la risalita di aria calda africana sul Mediterraneo», spiega Alessandro Gallo. E dove si trova l’altra verticale, cioè quella della bolla di aria calda? Esatto, è qui da noi, «precisamente sul meridione della Sardegna, con un valore di poco superiore a seimila ettopascal a quota 5.500 metri: è veramente tanto». E l’equatore climatico ora è più vicino.

Notti di sudore

Si spera che fra due settimane si possa stare un po’ meglio, ma il meteorologo avverte: è probabile che l’ondata di caldo «possa sostare sulla nostra Isola per buona parte di questo mese, con temperature massime che potrebbero superare i 45 gradi nell’entroterra e nelle aree centrali della Sardegna». E la notte le lenzuola saranno roventi, considerate le temperature minime tra i 22 e i 26 gradi sulle coste, tra 26 e 28 negli altri settori. Siamo circondati. E nessuno dica “stiamo freschi”.

RIPRODUZIONE RISERVATA