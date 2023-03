In arrivo una palestra all’aperto 

Una palestra nello spazio verde dell’anfiteatro di Arbus, vicino a un mini parco giochi. Giunge a conclusione il progetto del Comune di un percorso fitness all’aria aperta che impegna risorse per complessivi 80 mila euro, fondi della Regione.

Nel 2021 fu la volta del rinnovo dei giochi per i bambini in piazza Giovanni XXIII, ora si pensa agli adulti, singoli o in gruppo, con l’installazione di attrezzi ginnici in acciaio. L’area è stata individuata, a giorni la partenza dei lavori, la conclusione entro la fine del mese.

«Le attrezzature sportive negli spazi verdi pubblici – dice il sindaco Paolo Salis – sono diventate un vero e proprio punto di riferimento per moltissimi cittadini, specialmente dopo la chiusura dovuta alla pandemia. Nel nostro caso l’obiettivo diventa doppio: se da un lato le attrezzature per il fitness contribuiscono a valorizzare un’area verde come spazio orientato al gioco e al relax, la presenza di attività anche per i piccoli facilità l’attività fisica per tutta la famiglia. Iniziative agevolate dalla particolare attenzione del momento verso la promozione di uno stile di vita sano che ha acceso i riflettori sull’importanza di uno spazio comune adibito al benessere e al fitness, irrinunciabile risorsa per le aree pubbliche».

