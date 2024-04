In arrivo una nuova rotatoria in località Su Cordolino 

Non solo le due rotatorie quasi pronte (solo una non è ancora stata ultimata) all’ingresso del paese e tra via degli Oleandri e via delle Aquile ma anche una terza, in località Su Cordolino. Un incrocio sempre più trafficato, quest’ultimo, dal momento che lungo la Provinciale arrivano i veicoli da Cagliari che svoltano per Campulongu e per il porto turistico. In base al progetto, appena approvata dalla Giunta comunale, nella nuova rotatoria non ci saranno strade prioritarie e - rispetto ad oggi - ci sarà un quarto braccio d’intersezione che condurrà direttamente alla località Tanca Su Cordolino. Il diametro esterno sarà di 36 metri mentre l’isola centrale avrà un raggio di undici metri per un costo di 230mila euro. «Stiamo lavorando - ha chiarito il sindaco Gianluca Dessì - per reperire le risorse necessarie, contiamo di trovarle al più presto anche perché è un altro incrocio molto importante».

A breve dovrebbero inoltre partire i lavori per la messa in sicurezza di un tratto della ex strada provinciale 17 (dall’incrocio di via del Porto sino a via dei Cormorani) con la realizzazione - per ora solo su un lato - di marciapiedi e pista ciclabile. I soldi sono stati messi a disposizione dal Consiglio regionale con l’approvazione della Finanziaria dello scorso anno (1,5 milioni per il 2023, mezzo milione per il 2024). Per intervenire anche sull’altro lato della strada, come previsto nel progetto originario, servirebbero altri due milioni di euro.