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10 aprile 2026 alle 00:28

In arrivo un milione per migliorare le piste ciclabili 

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Un milione di euro per rafforzare la rete ciclabile e intervenire nei punti più esposti al traffico: Oristano ottiene nuove risorse e definisce due interventi prioritari, già individuati. Si tratta del collegamento tra via Campanelli e viale Repubblica, lungo la circonvallazione, e del completamento delle corsie ciclabili in viale Brianza, una per senso di marcia. Il finanziamento, concesso dall’assessorato regionale ai Lavori pubblici attraverso il Fondo per lo sviluppo di ciclovie urbane intermodali, punta a migliorare sicurezza e connessioni, anche verso Torregrande. Previsti interventi su pavimentazioni, segnaletica, illuminazione a Led e sistemi di delimitazione: in viale Brianza saranno installati cordoli rialzati, mentre sulla circonvallazione si useranno materiali ad alta visibilità e durabilità.

I commenti

«Continuiamo a investire in una mobilità più sostenibile, sicura e moderna, dando attuazione concreta al Piano urbano della mobilità», evidenzia il sindaco, Massimiliano Sanna. Sulla scelte progettuali si sofferma l’assessore ai Lavori publici, Gianfranco Licheri: «Abbiamo puntato su soluzioni tecniche di qualità, per favorire l’uso quotidiano della bicicletta e ridurre i rischi legati alla convivenza con il traffico veicolare». Ma se da un lato si programmano nuovi tratti, dall’altro resta aperta la questione di quelli incompiuti e della manutenzione (non sempre ottimale).

L’interrogazione

È il caso della pista ciclopedonale di via Vandalino Casu, al centro di un’interrogazione urgente firmata dai consiglieri Giuseppe Obinu, Maria Obinu, Umberto Marcoli, Carla Della Volpe, Francesca Marchi, Francesco Federico, Maria Speranza Perra e Massimiliano Daga. Qui, si legge nel documento, i lavori «risultano fermi da circa sei/otto mesi» su un’opera lunga circa due chilometri e quasi completata: manca «un tratto residuale di circa 50 metri». Nel punto di interruzione «è stata realizzata una delimitazione provvisoria mediante una reticella in plastica arancione», che «risulta oggi deteriorata, lacera e inadeguata a garantire la sicurezza». Inoltre «i supporti in tondino di ferro risultano privi dei necessari dispositivi di protezione», con rischi per pedoni e ciclisti. Secondo i firmatari, «la situazione descritta espone quotidianamente cittadini, ciclisti e automobilisti a rischi evitabili», senza che «risultino evidenti segnali di ripresa dei lavori né comunicazioni ufficiali». Da qui le richieste al Comune: chiarire «le motivazioni della sospensione», indicare «i tempi previsti per il completamento» e intervenire subito per la messa in sicurezza.

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epa12877037 A Lebanese army soldier stands next to a destroyed residential building the day after an Israeli airstrike in the Ain Mreisseh neighborhood of Beirut, Lebanon, 09 April 2026. At least 182 people were killed and more than 890 others injured after Israeli airstrikes hit multiple locations across Lebanon on 08 April, the Lebanese Ministry of Health reported. Israel launched a large-scale attack across Lebanon, including central Beirut, a day after the US and Iran agreed to a ceasefire. The Israeli government said the ceasefire does not cover Lebanon and that strikes on Hezbollah locations will continue. EPA/WAEL HAMZEH
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