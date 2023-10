In arrivo trecentomila euro per completare corso Umberto 

A primavera 2022 i lavori del primo lotto di corso Umberto sono arrivati all’altezza di via Cagliari. Ora l’assessorato regionale dei Lavori pubblici ha erogato un contributo di 300 mila euro cui si aggiunge il cofinanziamento comunale di 180 mila euro. L’ente di via Garibaldi si è piazzato al 27esimo posto nella graduatoria definitiva dei beneficiari.

«Un’ottima notizia per la comunità», annuncia il sindaco, Marcello Ladu, 45 anni. «Finalmente siamo rientrati, dopo anni di buio, nel circuito dei finanziamenti regionali. Con questa richiesta di finanziamento riusciremo a completare la riqualificazione di corso Umberto. Appena insediati abbiamo lavorato alla progettazione esecutiva e ad agosto siamo riusciti a presentare l’istanza di finanziamento ai Lavori pubblici, che ringrazio per averla accolta». Il sindaco Psd’Az detta il cronoprogramma dell’opera: «L’intervento comincerà entro l’anno e sarà concluso prima dell’estate prossima, in tempo per la stagione turistica». Il capo della maggioranza di centrodestra conclude con parole votate all’ottimismo in vista del futuro: «Siamo soltanto all’inizio di un percorso virtuoso che migliorerà sotto il profilo strutturale, viario e dell’arredo urbano la nostra cittadina».

RIPRODUZIONE RISERVATA