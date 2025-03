In arrivo trecento nuovi lampioni 

Dopo la sostituzione delle lampade in quasi tutte le strade del centro e del litorale, nelle quali l’illuminazione è arrivata anche in quartieri che erano proprio privi di impianti, adesso è la volta della sostituzione dei pali dei lampioni. Un intervento necessario per mettere in sicurezza la città, rimuovendo quelli danneggiati, arrugginiti e resi pericolanti dopo incidenti stradali.

Il progetto

Ieri mattina gli operai erano a lavoro in via Nenni, mentre l’intervento è già stato concluso in via Della Musica. I pali sostituiti saranno circa 300. L’intervento rientra nel progetto messo in piedi dal Comune insieme al gruppo Engie, la società che si occupa dell’illuminazione pubblica. Le nuove lampade saranno a led, il che significa, un risparmio di circa 300mila euro all’anno.

La riqualificazione interesserà tra poco anche via Leonardo da Vinci, dove già erano state sostituite tutte le lampade, ridando così la luce a una strada dove prima l’impianto faceva le bizze lasciando per giorni la zona avvolta dall’oscurità.

Soddisfazione

«Siamo molto contenti di questo nuovo intervento», spiega un residente della zona, Giovanni Manca. «È stato già importantissimo che qualche tempo fa abbiano cambiato i lampioni, adesso mettere in sicurezza i pali è una cosa fondamentale. Anche perché la zona, soprattutto nel tratto sotto la ringhiera che si affaccia sulla spiaggia, è frequentata, soprattutto d’estate, da tantissime persone».

In tutto sono 11.200 invece i punti luce già sostituiti. La luce, come detto, è arrivata anche in zone dove prima non c’era alcun impianto, come è il caso della lottizzazione Marina Delle Nereidi nel litorale dove sono stati installati a nuovo sia pali che lampioni. E ancora in via Dell’Autonomia Regionale Sarda, a Salmagi e a Capitana sempre nella costa. Nuovi lampioni poi in tutte le zone del centro urbano da piazza IV Novembre a via Brigata Sassari, da via S’Arrulloni a via Della Musica, e poi in tutte le piazze e i parchi con la speranza anche che la luce tenga lontani vandali e teppisti e renda più sicuri i frequentatori soprattutto anziani e mamme con i bambini.

Il programma

Anche in via Marconi sono stati sostituti pali e lampade e sono stati già sistemati anche quegli impianti che prima facevano capo a Enel Sole in via Brigata Sassari e viale Marconi nei pressi dell’ipermercato Carrefour.

Pali danneggiati dagli incidenti stradali erano stati sostituiti anche nel lungomare Poetto anche qui per motivi di sicurezza. In questo caso si era dovuto attendere per via degli accordi con le assicurazioni.

«Ben venga la sostituzione dei pali pericolosi e pericolanti», dice una residente del centro Angela Mattana. «Si vede anche a occhio nudo in alcune strade che sono arrugginiti. Ma vorrei suggerire anche altro: cosa stanno aspettando a rimuovere quel semaforo fuori uso da anni che c’è all’incrocio tra via Marconi e via Merello? Quello sì che è pericolante e pericoloso. Dovreste vedere come oscilla con il vento la parte superiore. Eppure non fanno niente ed è sempre lì. Io ogni volta che c’è vento ho tantissima paura».

