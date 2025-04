In arrivo tre nuovi taxi Ci saranno tariffe fisse per aeroporto e ospedali 

Tre nuove licenze da mettere a bando - che diventeranno 11 a fronte delle 8 attuali - più stalli in città, tariffe fisse per chi va in aeroporto e negli ospedali, e l’ipotesi taxi sharing per chi vuole condividere il viaggio e ridurre il costo del percorso. Sono alcune delle linee di indirizzo approvate dalla Giunta per migliorare il servizio taxi.

Fra le priorità elencate nella delibera c’è quella di mettere a bando 3 nuove licenze - per un valore che si aggira intorno ai 70mila euro - per far sì che la domanda inevasa non superi mai il 5 per cento del totale. Contestualmente si intende incrementare il numero degli stalli di sosta, andando a interessare aree attualmente prive, come ad esempio piazza 4 Novembre nel centro urbano, Flumini e Capitana in ambito extraurbano. Nei piani anche una rivisitazione dell’attuale mappa, spostandone alcuni già esistenti in zone più consone.

Al vaglio ci sono poi l’introduzione di tariffe fisse, in particolare per l’aeroporto e per i presidi ospedalieri - differenziate in base alla zona dalla quale arriva la chiamata - la novità del taxi sharing, e la possibilità di sottoscrivere accordi con i Comuni limitrofi che, ad oggi, non sono dotati di una propria flotta taxi: Quartucciu, Monserrato e Selargius. «Tutte ipotesi migliorative condivise con gli operatori del settore», commenta l’assessora alla Mobilità Elisabetta Atzori, «e presto anche con le associazioni dei consumatori. Con la certezza che ogni suggerimento andrà a favorire lo sviluppo del servizio, a vantaggio dei cittadini e dei turisti che verranno a scoprire le bellezze di Quartu».

