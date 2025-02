In arrivo tre box per autovelox 

Basta scorribande notturne, strade utilizzate come autodromi e limiti di velocità sistematicamente ignorati. Sono iniziate le operazioni per rendere più sicura la viabilità urbana dopo le numerose segnalazioni da parte dei cittadini. In via Emilio Lussu è stato installato il primo dei tre box per autovelox che saranno a disposizione della Polizia locale per l’installazione dei misuratori di velocità. Gli altri due saranno sistemati in corso Repubblica (poco prima del supermercato Md) e nella circonvallazione sud (all’altezza del prolungamento per via Jerzu). Non solo autovelox, il Comune dopo aver dato il via libera all’installazione di attraversamenti pedonali rialzati in via Gandhi, via Foscolo e corso Repubblica ha deciso di sistemare altri dissuasori di velocità anche in altri quattro punti: due in via Aldo Moro (all’inizio della strada e all’altezza dell’incrocio con via Pusceddu) uno in via Toscanini e l’ultimo in via Gramsci. Un provvedimento salutato con soddisfazione dai residenti che da tempo chiedevano l’adozione di misure drastiche contro gli irresponsabili che hanno causato alcuni incidenti per fortuna non gravi. Non è esclusa la possibilità di un ulteriore intervento in altre zone del paese dove si presentano situazioni di rischio.

RIPRODUZIONE RISERVATA