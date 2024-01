In arrivo sussidi per 500mila famiglie 

Al suono dello start per il nuovo Assegno di Inclusione, lo strumento che ha sostituito il Reddito di Cittadinanza per le famiglie più povere, ci saranno 500mila percettori. Il beneficio medio sarà di 635 euro, circa 100 euro in più della media del passato. I pagamenti scatteranno il 26 gennaio. Ma ad usufruirne - anche se si considerano anche i 56mila che hanno ottenuto il via libera al nuovo Supporto per la formazione e il lavoro - sarà una platea che al momento, a voler fare una comparazione, appare dimezzata rispetto a quella del Rdc. Il vecchio strumento di sostegno, ora rottamato della nuove misure, tra l’aprile 2019 e il giugno 2023 aveva visto una media di un milione e 148mila nuclei familiari coinvolti. Al momento i dati riguardano la partenza partenza del nuovo assegno di inclusione e stati forniti dal direttore generale dell’Inps, Vincenzo Caridi che ha spiegato come l’avvio dell’Adi appaia in linea con i primi numeri dell’esordio del Reddito di Cittadinanza. E si tratta di numeri destinati a crescere.

Mancano ancora all’appello circa 200mila nuclei rispetto alla cui platea di potenziali beneficiari che ammonta secondo le stime ufficiali a 737mila nuclei. Ma le domande sono ancora in arrivo, anche perché solo da questo mese possono essere inoltrate tramite i Caf, i centri di assistenza fiscale che offrono un servizio di prossimità ai cittadini.

