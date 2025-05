In arrivo stasera Jafar Panahi finalmente libero  

Sarà finalmente occupata la sedia vuota per anni a Cannes di Jafar Panahi, regista iraniano perseguitato dal regime. Detenuto fino a febbraio 2022, ha avuto ad aprile 2023 la rimozione del divieto ad uscire dal suo Paese che era in vigore da 14 anni e si è recato in Francia con la moglie per incontrare la figlia. “Un simple accident” è il suo primo film a divieto caduto e lo porterà oggi al Festival, per quanto la situazione sia delicata e sarebbe meglio usare il condizionale. Della trama si sa pochissimo: dopo un semplice incidente, accadono degli eventi. Si sa però che il film è stato realizzato senza il permesso ufficiale di ripresa delle autorità iraniane. In Italia sarà in sala la prossima stagione con Lucky Red.

Autore del “Palloncino Bianco” e di opere premiate come “Il cerchio” (Leone d’oro a Venezia nel 2000), “This is Not a Film”, “Taxi Teheran”, “Tre Volti” e più recentemente “Gli orsi non esistono”, Panahi era stato rilasciato dal carcere nel 2023 dopo aver intrapreso uno sciopero della fame per protestare contro «il comportamento illegale e disumano» della magistratura iraniana. Ed era uscito su cauzione. Il passaporto di Panahi era stato confiscato nel 2010 quando stava per recarsi a Parigi poco dopo l'inizio delle proteste del Movimento Verde contro la rielezione del presidente Mahmud Ahmadinejad in Iran. Il regista fu successivamente condannato a 6 anni di prigione con l'accusa di «propaganda contro il sistema».

