In arrivo soldi per luminarie, strade, scuole e impianti sportivi 

Risorse per le luminarie di Natale, per manutenzioni nelle strade e nelle scuole, ma anche interventi negli impianti sportivi e in biblioteca. Sì del Consiglio di Selargius alla variazione di bilancio che distribuisce i fondi disponibili in cassa per le priorità decise dalla Giunta - proposte dall’assessorato al Bilancio guidato da Sandro Porqueddu - sulla base delle richieste dei settori comunali.

Oltre 1 milione e 300mila euro, fra avanzo vincolato e libero - investito per progetti e interventi realizzabili entro fine anno: in cima alla lista c'è la manutenzione ordinaria di alcune strade cittadine - via Deledda, via don Bosco e via Ciusa - ulteriori lavori nell'asilo di Is Corrias ancora chiuso, interventi nella scuola di via Leonardo Da Vinci. E ancora: nella lunga lista esposta dall'assessore Porqueddu ci sono l’acquisto di pompe di calore per la biblioteca comunale dove è prevista anche una manutenzione straordinaria, le torri faro per il campo sportivo Generale Porcu e il completamento degli spogliatoi. Ci sono anche le risorse per iniziare la manutenzione dei sampietrini di via San Lussorio e via Gallus, la ristrutturazione del compendio di via Archimede, la pulizia dei corsi d'acqua, e le luminarie per vestire a festa la città durante le festività natalizie.

RIPRODUZIONE RISERVATA