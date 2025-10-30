VaiOnline
Selargius.
31 ottobre 2025 alle 00:16

In arrivo soldi per luminarie, strade, scuole e impianti sportivi 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Risorse per le luminarie di Natale, per manutenzioni nelle strade e nelle scuole, ma anche interventi negli impianti sportivi e in biblioteca. Sì del Consiglio di Selargius alla variazione di bilancio che distribuisce i fondi disponibili in cassa per le priorità decise dalla Giunta - proposte dall’assessorato al Bilancio guidato da Sandro Porqueddu - sulla base delle richieste dei settori comunali.

Oltre 1 milione e 300mila euro, fra avanzo vincolato e libero - investito per progetti e interventi realizzabili entro fine anno: in cima alla lista c'è la manutenzione ordinaria di alcune strade cittadine - via Deledda, via don Bosco e via Ciusa - ulteriori lavori nell'asilo di Is Corrias ancora chiuso, interventi nella scuola di via Leonardo Da Vinci. E ancora: nella lunga lista esposta dall'assessore Porqueddu ci sono l’acquisto di pompe di calore per la biblioteca comunale dove è prevista anche una manutenzione straordinaria, le torri faro per il campo sportivo Generale Porcu e il completamento degli spogliatoi. Ci sono anche le risorse per iniziare la manutenzione dei sampietrini di via San Lussorio e via Gallus, la ristrutturazione del compendio di via Archimede, la pulizia dei corsi d'acqua, e le luminarie per vestire a festa la città durante le festività natalizie.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Serie A.

È un Cagliari a fari spenti

Terzo flop consecutivo alla Domus, delusione tra i tifosi 
l nello sport
Il racconto: a mia figlia un pannolone al posto del collare

«Parcheggiata per 12 ore al Pronto soccorso»

La disavventura dopo un incidente a Nuoro 
Giovanna Pittalis
Il caso

Il paese in piazza per bloccare i ladri dentro la chiesa

Notte movimentata a Villaperuccio: alcuni cittadini armati di bastoni 
Maria Grazia Peis
trAsporti

Tassa sugli imbarchi, Regione divisa

Per il Pd sarebbe «un regalo allo Stato se l’Isola si accollasse i 6,5 euro a biglietto» 
Alessandra Carta
il premio

Dall’arte allo show, l’identità irriducibile delle donne sarde

Anche Valeria Marini ieri a Cagliari sul palco delle “Feminas” di Coldiretti 
Umberto Zedda
Arte e ambiente

La musica rianima una sperduta grotta

Nel Monte Arci due ex Litfiba e un filosofo creano una canzone 
Valeria Pinna
Garlasco

Il padre di Sempio indagato a Brescia  per corruzione

Avrebbe versato 20-30mila euro  all’ex procuratore Venditti 