In arrivo Sherri Ora il ds Bonato punta su Gaetano 

Con l’arrivo di Alen Sherri sono sei i volti nuovi in casa Cagliari rispetto alla passata stagione. Ma il mercato è tutt’altro che chiuso, con Nereo Bonato in pressing per riportare in Sardegna Gianluca Gaetano e impegnato anche nel lavoro di snellimento di una rosa attualmente extralarge.

Tutto su Gaetano

L’agente del giocatore, Giuffredi, è rimasto ancora possibilista: «Aspettiamo le decisioni del mister Conte». Che però sembra aver già deciso che nel suo Napoli non ci sia spazio per Gaetano. C’è il Parma, ma soprattutto il Cagliari. Il ds Bonato, che Gaetano già lo ha portato in rossoblù a gennaio con un’operazione impostata sulla pazienza, non molla la presa e, fin dal rientro del giocatore in azzurro, ha avviato un’operazione non semplice. Ma praticabile anche grazie alla volontà del numero 70, che ha messo il Cagliari in cima alle preferenze. Si parla e si cerca di approfondire la trattativa, magari lavorando su un prestito oneroso con riscatto che potrebbe essere obbligatorio in caso di salvezza, per un totale di 8-9 milioni.

Portieri volanti

L’arrivo di Sherri (atteso oggi in ritiro) a titolo definitivo dall’Egnatia e con un contratto di tre anni, apre le porte alla partenza di Radunovic. Il portiere serbo potrebbe prima allungare il contratto col Cagliari, in scadenza tra 11 mesi, e poi trasferirsi in prestito al Bari, dove ripartirebbe con una maglia da titolare, lasciando il ruolo di vice Scuffet all’albanese. Per il ruolo di terzo, invece, tutte le strade portano a Ciocci, che avrebbe così sei mesi per recuperare dall’intervento alla spalla per poi cercare una sistemazione a gennaio.

Dieta

Preso Sherri e aspettando Gaetano, ora Bonato punta a snellire la rosa. In difesa potrebbe partire uno tra Wieteska e Hatzidiakos (il polacco è favorito), così come è in uscita Veroli, che piace alla Sampdoria, pronta a lavorare per un prestito con obbligo di riscatto in caso di promozione. Col Bari, oltre che per Radunovic, si cerca di chiudere anche la cessione di Pereiro. Il Cosenza è vicino al prestito di Kourfalidis, mentre Delpupo ha diverse proposte da B ed estero, sempre in prestito. Il Perugia insiste per Zallu, mentre Carboni, play della Primavera, giocherà con la Ternana. Infine, attenzione a Pippo Inzaghi, che vuole riprendersi Lapadula per giocare a Pisa.

