In arrivo sette alloggi popolari 

Vanno avanti i lavori per la costruzione a Settimo di otto alloggi popolari da assegnare con canone sostenibile. I lavori proseguono con la massima celerità tanto che potrebbero essere ultimati prima del tempo previsto. Forse già a gennaio verrà pubblicato l’avviso pubblico per l’assegnazione, attraverso graduatoria, degli alloggi in costruzione e di altri alloggi resisi nel frattempo disponibili all’interno dell'abitato.

I nuovi otto appartamenti stanno trovando spazio all’interno della lottizzazione “Le Vigne”, assieme alle necessarie opere di urbanizzazione. Complessivamente saranno spesi un milione e 650mila euro messi a disposizione da Comune, Stato e Regione. Inizialmente erano stati previsti dieci alloggi, diventati otto a seguito degli aumenti dei costi. Se tutto andrà bene i nuovi appartamenti potrebbero essere consegnati entro il prossimo anno. Una boccata d’ossigeno nel contesto del problema casa. (r. s.)

