In arrivo sette alloggi popolari 

In arrivo a Serrenti sette nuovi alloggi popolari. Quello di Serrenti è uno dei quattro Comuni del Medio Campidano – oltre a Villacidro, Guspini e Arbus – inseriti nei progetti finanziati da Area per la ristrutturazione degli alloggi popolari esistenti e la realizzazione di nuovi. Attualmente le case Area in paese sono 40, di cui 9 sfitte, alcune in ristrutturazione. In graduatoria sono invece presenti dieci nuclei familiari.

I cantieri

I lavori sono iniziati nei giorni scorsi in via Segni e in via Genova. Sempre in via Genova, sono stati finanziati sette nuovi alloggi. «Appena abbiamo saputo che ci sarebbe stata la possibilità di accedere a dei contributi, abbiamo iniziato a interloquire per tempo e così siamo riusciti a captare la sensibilità per le emergenze di Serrenti – spiega il sindaco Pantaleo Talloru – Quando siamo entrati in giunta abbiamo rinnovato subito la graduatoria degli aventi diritto, quindi di dieci famiglie che erano in attesa. Area (Azienda regionale edilizia abitativa) ha finanziato poi sette nuovi alloggi. Adesso stanno iniziando i lavori per ristrutturare gli alloggi dismessi e speriamo che col tempo si sistemino, intanto sia Area sia il Comune daranno risposte certe nei prossimi mesi».

I fondi

Il finanziamento complessivo per la realizzazione dei nuovi alloggi – da suddividere tra i quattro Comuni partecipanti – ammonta a 1.287,459 euro, mentre per la ristrutturazione degli alloggi sfitti si parla di 715.000 euro. «Area è responsabile per le case mentre il Comune è proprietario del terreno – continua il sindaco Talloru – Dunque, non appena i lavori saranno finiti, il Comune sarà in grado di cedere il diritto di superficie nel caso in cui qualcuno voglia riscattare gli alloggi. Attualmente sono in atto le ristrutturazioni degli alloggi esistenti, mentre l’appalto per i nuovi alloggi è in atto e i lavori inizieranno prossimi mesi, speriamo quanto prima».

Il dibattito

«Quando si parla di edilizia abitativa si parla di un ambito molto delicato e di importanza fondamentale per i nostri territori e per il supporto di persone più vulnerabili – così la consigliera Antonella Pasci – Come gruppo di minoranza, crediamo che questi finanziamenti, capaci di portare alla creazione di nuovi alloggi, oltre ai lavori di manutenzione in alloggi già esistenti già in cantiere e in essere, non possano che essere un ottimo segnale per Serrenti. Ovviamente il nostro giudizio per ora è soltanto parziale, in quanto non abbiamo dati certi sulle tempistiche e quindi sul tipo di impatto che avranno questi interventi sulla nostra cittadinanza in cerca di alloggio. Restiamo in attesa, con la speranza che al più presto, chi ha bisogno possa essere messo nelle condizioni di vedere assicurato quel “diritto all’abitare” di cui si parla nelle leggi regionali».

