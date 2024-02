In arrivo servizi digitali con 200mila euro 

Via libera della Giunta guidata dalla sindaca Tina Fadda al Documento unico di programmazione. Per il prossimo triennio il Comune prevede l’assunzione a tempo indeterminato di un istruttore amministrativo- contabile. Quest’anno si tenterà di stipulare inoltre una nuova convenzione con il segretario. Il programma triennale e l’elenco annuale dei lavori pubblici, viene chiarito nel Dup, sarà approvato entro 90 giorni dall’approvazione del bilancio. Si prevedono invece già attività che avvicinino il cittadino alla pubblica amministrazione con servizi digitali. Sono in programma diversi interventi che sfiorano i 200mila euro.

Con 50mila euro si procederà con l’efficientamento degli impianti di illuminazione pubblica. Nel documento vengono indicati anche gli obiettivi operativi realizzati per i vari settori. Riguardano la promozione dello sviluppo economico, i servizi sociali e le famiglie. E ancora gli interventi a favore dei giovani, la manutenzione delle scuole, le politiche per l’occupazione, il sostegno alle attività sportive e la promozione della cultura. Ora il documento sarà sottoposto all’attenzione del Consiglio comunale. ( a. o. )

