In arrivo quasi due milioni per realizzare il nuovo stadio 

Con la delibera del progetto definitivo del nuovo campo da calcio di via Iglesias, Villaspeciosa si appresta a ospitare una struttura grandiosa. «Sarà l’opera pubblica più costosa mai realizzata in paese», sostiene il sindaco Gianluca Melis, che prevede una probabile spesa di un milione e 900 mila euro. «La riunione dell’Unione dei Comuni “Monte Idda e Fanaris” - spiega Melis - ha votato il progetto definitivo dell’opera con un finanziamento attuale e spendibile di un milione e 250 mila euro. A questi si aggiungono altri 250 mila dell’assessorato regionale alla Pubblica istruzione per la costruzione, sempre nell’area, di un campo di calcio a cinque. Nel frattempo, abbiamo usato i 250 mila euro per cofinanziare “Sport e Periferie”, chiedendo un intervento complessivo di altri 400 mila».

Il progetto comprende la ristrutturazione dello stadio esistente, con la realizzazione del campo in erba, interventi sulle torri faro, nuovi spogliatoi per il calcio e per l’area tennis, nuovi parcheggi e viabilità d’arrivo. L’opera s’inserisce in un progetto più ampio, che prevede la sostituzione delle tribune, l’installazione di un impianto fotovoltaico, un’area custode e la club house. Inoltre, il campo avrà le misure regolamentari per permettere le partite della Primavera del Cagliari calcio. «Entro la metà del prossimo anno saranno avviati i lavori e, con la possibile economia di gara, si potrebbe realizzare anche una pista di atletica per i 100 metri. Sarà un’area sportiva con tutti i servizi, all’avanguardia e con consumi zero».

RIPRODUZIONE RISERVATA