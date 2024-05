In arrivo piste ciclabili e parcheggi 

Il progetto esecutivo è pronto, il via ai lavori è previsto entro fine anno. Il serpentone ciclabile che attraverserà Selargius e collegherà la città con il resto dell’area vasta di Cagliari inizia a prendere forma, inserito fra le opere in programma quest’anno nel piano dei lavori pubblici del Comune, e già finanziato con 2 milioni e mezzo di euro del Pnrr all’interno dell’anello sostenibile nella Città metropolitana.

Le nuove piste

Sei chilometri di percorsi ciclabili - a doppio senso di marcia, finalmente senza interruzioni e pericoli - da Is Pontis Paris sino alla fermata della metropolitana di via delle Camelie. Si parte da via Primo Maggio, per poi proseguire in via Londra, lungo il passaggio pedonale di via della Resistenza, continuare nella pista già esistente - che andrà allargata e riqualificata - sino a via Parigi. Poi dritti lungo via Allende, un tratto di via Segni e via della Libertà, tutto lo stradello intitolato a Chiara Lubich che costeggia il parco di San Lussorio, e via delle Camelie sino alla fermata della metropolitana. «Si potrà arrivare in bici e poi usare la metro», commenta l’assessore ai Lavori pubblici Claudio Argiolas, «oltretutto con le risorse verrà riqualificato anche il parcheggio di via delle Camelie, così come l’area di via Londra».

Usare di più la bici

L’obiettivo è incentivare l’uso della bicicletta per gli spostamenti in città, ma anche verso i Comuni vicini. «Questo progetto spero possa servire per iniziare a cambiare le abitudini dei cittadini», sottolinea l’esponente dell’esecutivo comunale, «avere dei percorsi sicuri sono certo che invoglierà a usare di più la bici e meno l’automobile». Definiti anche i tempi per il via ai cantieri, legati all’iter da seguire per i progetti del Pnrr: entro dicembre l’affidamento dei lavori, a giugno del 2026 - salvo imprevisti - la rete ciclabile cittadina sarà completata.

Si punta sulla mobilità sostenibile, e soprattutto sulla rigenerazione urbana in chiave ambientale. «L’area davanti al liceo Pitagora, dove un tempo c’era il distributore di carburante, verrà trasformata in piccolo parco immerso nel verde», spiega l’assessore. Un dettaglio inserito nel progetto ormai pronto per essere realizzato. «E lungo i percorsi ciclabili sono previste delle essenze che serviranno anche per separarli dalla carreggiata dedicata alle auto».

Stop sosta selvaggia

Non solo: a delimitare la pista per le biciclette ci saranno dei cordoli stradali per frenare la sosta selvaggia. Un fenomeno che a Selargius è diventato da tempo una prassi: in via Trieste, per esempio, la lingua di strada dedicata ai ciclisti viene quotidianamente occupata per il parcheggio dei veicoli davanti ai bar e locali. Stesso discorso in via Parigi, in questo caso a “invadere” la pista sono i genitori degli studenti al momento dell’ingresso e uscita da scuola. «Una tendenza purtroppo radicata ovunque», ammette l’assessore Argiolas, «e che stiamo cercando di contrastare in tutti i modi».

