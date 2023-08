In arrivo ottanta migranti: polemiche sull’accoglienza 

Ottanta ragazzi, migranti mediorientali, arrivati in Italia sulla rotta dei Balcani, bloccati da tempo a Trieste, arriveranno oggi a Sinnai dove dovrebbero restare per due settimane. Si tratta di ragazzi siriani e dei Paesi medio-orientali in fuga dalla guerra e dalla fame. Saranno ospitati nella palestra di via Perra: ieri sera sono state ultimate le operazione di accoglienza con la sistemazione da parte della Croce Rossa anche dei letti.

Una giornata lunga segnata dalle telefonate tra Protezione civile, prefettura e Comune. Tutto è iniziato con la richiesta da parte della stessa prefettura che ha chiesto la disponibilità dei locali ai Comuni. È così spuntata la possibilità di utilizzare la palestra di via Olimpia.

In merito non mancano le polemiche sul mancato coinvolgimento del Consiglio comunale. C’è chi lamenta l’indicazione di questa palestra, definita “inidonea” allo scopo. Il sindaco Tarcisio Anedda dice di aver agito «secondo legge e coscienza». La consigliera del Movimento 5 Stelle Rita Matta aggiunge che «non è in discussione la necessità di offrire accoglienza. Mi preoccupano invece le conseguenze sanitarie che si potrebbero creare in una palestra». Anche la vice sindaca Barbara Pusceddu dice che bisogna essere accoglienti. Si tratta di una permanenza, secondo quanto è stato riferito, di due settimane: certo la situazione va monitorata».

