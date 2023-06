In arrivo oltre 30 milioni per i diritti tv 

Un trionfo sportivo, certo, perché il Cagliari in Serie A vuol dire tornare sul massimo palcoscenico calcistico nazionale e riportare in Sardegna i club più seguiti come Juventus, le milanesi e la Roma. Ma la promozione ottenuta col blitz del San Nicola è un trionfo anche dal punto di vista economico, visto che la Serie A permette di fare un grande balzo dal punto di vista degli introiti grazie ai soliti diritti tv.

Che differenza

Bella la Serie B, ma non ci vivrei. Perché, con tutte le innovazioni portate dal presidente della Lega Balata, il torneo cadetto, dalla cessione (non in esclusiva) dei diritti televisivi per il triennio 2021-2024 ha incassato circa 50 milioni a stagione. Un successo, se raffrontato ai 26,7 milioni incassati nel triennio precedente. Ma briciole rispetto alla montagna di soldi che ha portato a casa la Lega di Serie A, che pure discute nuovi parametri e nuove soluzioni, a partire dalla vendita dei diritti non più per triennio ma per quinquennio (e magari, come i cadetti, non più in esclusiva). Il massimo campionato, infatti, nell'ultimo contratto ha consegnato i diritti a Dazn, con Sky che può trasmettere, non in esclusiva, tre gare ogni turno, incassando la bellezza di 927,25 milioni a stagione fino al 2024.

Casse rossoblù

La retrocessione in Serie B è stata ammortizzata dal Cagliari grazie al cosiddetto “paracadute” destinato a chi scende tra i cadetti. Nelle casse rossoblù sono entrati circa 25 milioni, essendo il club inserito in Fascia C, quella a cui appartengono le società che lasciano la Serie A dopo aver militato nel massimo campionato per tre stagioni anche non consecutive negli ultimi quattro campionati. Di questi 25 milioni, il 40% il Cagliari li ha incassati subito dopo lo 0-0 di Venezia, mentre la seconda rata è arrivata quindici giorni dopo la disputa della prima gara ufficiale. A questa cifra vanno aggiunti gli 8 milioni che spettano a ogni club del torneo cadetto.

Il ritorno in A

Quanto basta per capire che un altro anno in Serie B sarebbe stato un salasso per il Cagliari, che sarebbe passato dai 33 ai soli 8 milioni di diritti tv a stagione. L'immediata risalita, invece, consentirà al club del presidente Tommaso Giulini di tornare alle quote delle stagioni precedenti. Per esempio, nell'ultimo anno di Serie A il Cagliari aveva incassato 30,7 milioni, una cifra che lo poneva comunque soltanto al sedicesimo posto nella classifica degli incassi da diritti tv.

I criteri

Questo perché nella distribuzione dei 927,25 milioni, la metà (circa 470 milioni) viene distribuita equamente a tutte le società (23,5 milioni ciascuna), mentre il restante 50% viene ripartito in base ai risultati ottenuti negli ultimi campionati, all’audience televisiva raggiunta dalle singole partite e al numero di spettatori presenti negli stadi. Dall’ammontare complessivo distribuito alle squadre viene sottratta una quota del 10% da destinare, per legge, alle altre componenti del movimento calcistico italiano (Serie B, Serie C, Dilettanti e Federazione). (al.m.)

RIPRODUZIONE RISERVATA