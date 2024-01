In arrivo nuovi parcheggi rosa: «Un segno di crescita e civiltà» 

Verranno realizzati ulteriori parcheggi rosa per le donne incinta. È quanto prevede il testo del Piano di interventi sulle politiche familiari per il biennio 2023/2024, pubblicato sul sito del Comune.

A Monserrato allo stato attuale ce ne sono 40, sparsi un po’ ovunque, non solamente in centro. Tuttavia, per l'amministrazione comunale ne occorrono di più, per venire incontro alle esigenze delle donne che aspettano un bimbo. Di recente ci sono state lamentele per via della sosta selvaggia da parte di chi non ha diritto a lasciare l'auto sugli stalli rosa. «Se ne realizzano altri, non dovremo girare in lungo e in largo per trovarne uno libero», commenta Giuliana Podda, incinta di otto mesi, «ritengo che finora gli stalli rosa fossero pochi, perciò ben venga che se ne realizzino di altri». Plaude all'iniziativa anche Rossella De Santis, incinta di sette mesi: «È segno della civiltà di una città, che deve essere a misura di tutti». Però aggiunge anche che «c'è anche molta gente maleducata, che pensa di poter parcheggiare sullo stallo rosa pur per pochi minuti, per sbrigare una commissione o prendersi un caffè al volo. E se ti lamenti con loro, a volte ti rispondono male. Mi è successo». (ste. lap.)

