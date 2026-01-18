In arrivo nuovi parcheggi, attraversamenti e totem multiuso 

Parcheggi nuovi, attraversamenti per pedoni, totem elettronici multiuso: a queste condizioni le soste a pagamento assumono un po’ meno il sapore del salasso, perché la ditta che ha vinto la gestione delle strisce blu a Carbonia sta mettendo in atto una serie di interventi migliorativi del servizio.

L’azienda l’aveva posto nero su bianco nel capitolato d’appalto e sta rispettando gli impegni. Nei giorni scorsi sono stati tracciati i parcheggi bianchi, quindi gratis, in alcune vie del centro, come ad esempio in via Toscana. Questo pone fine a una certa anarchia, perché era una di quelle aree in cui la sosta libera non era disciplinata. Non solo: la ditta ha pure tracciato in diverse vie le strisce pedonali, sostituendosi al Comune e alla Somica, e sgravando di fatto l’ente pubblico da una spesa che talora non era così scontato che affrontasse.

C’è di più: la società di gestione, dopo aver sistemato alcuni totem che erogano i ticket e che sino a pochi giorni fa erano in tilt, farà in modo che i dispositivi elettronici possano essere utilizzati anche per il pagamento di tributi comunali. Sempre la ditta installerà in alcune vie display che segnalano la velocità dei veicoli.

Andrea Scano

RIPRODUZIONE RISERVATA