In arrivo nuovi mezzi più green 

Fino a poco tempo fa l’Isola aveva una delle flotte di autobus più vecchie d’Europa, ma negli ultimi anni l’età media è scesa grazie all’arrivo di mezzi più moderni. Nei prossimi mesi arriveranno nuovi pullman elettrici e con motori meno inquinanti.

Tra gli obiettivi della riforma del trasporto pubblico locale c’è «il contenimento dei consumi energetici e la riduzione delle cause d’inquinamento ambientale» e il miglioramento della qualità del servizio «in termini di regolarità, efficienza, comfort, puntualità e accessibilità, anche attraverso l’adozione di tecnologie innovative».

La flotta

Nell’Isola il trasporto pubblico locale è gestito da 57 imprese, di cui 5 a partecipazione pubblica: Arst (l’azienda regionale), il Ctm (Cagliari), l’Atp di Sassari, l’Atp di Nuoro e l’Aspo (Olbia). Secondo le ultime stime ci sono in circolazione 3.162 autobus (compresi quelli ad uso privato): di questi 1.450 effettuano il servizio di tpl, completato da 124 treni e 14 convogli di metropolitana per il servizio urbano di Cagliari e Sassari.

La flotta nei prossimi anni verrà svecchiata ulteriormente grazie a investimenti milionari, finanziati in parte dal Pnrr. Il Ctm a Cagliari prevede di avere in servizio entro il 2026 l’80% di mezzi elettrici.

I costi

In futuro la rete di collegamenti potrebbe essere ampliata con la istituzione di nuove linee, più vicine alle esigenze dei passeggeri sardi. E magari anche dei turisti. Ma

ridisegnare le tratte degli autobus ha un costo. La media per ogni servizio attivato dall’Arst su richiesta della Regione è di 2 euro a chilometro. E dalla vendita dei biglietti – le stime risalgono a qualche anno fa ma sono ancora valide - si ricava poco più del 25 per cento. Insomma: l’investimento è in perdita, come nella maggior parte dei casi se si tratta di trasporto pubblico.

Per gli addetti ai lavori questo è uno dei punti fondamentali: il costo è ancora uno dei più bassi d’Italia e secondo i sindacati andrebbe incrementato, per permettere un maggior guadagno alle aziende e – di riflesso – ai lavoratori.

L’authority

Una delle novità della riforma sarà l’Ente di “governo del bacino di mobilità”, che secondo le previsioni della Giunta dovrebbe costare 1,2 milioni nel 2024 e 2,6 milioni nel 2025. La nuova autorità sarà composta da un’assemblea, un consiglio di amministrazione (con relativo presidente) e di un organo di revisione. L’ente avrà anche un direttore generale, che secondo il disegno di legge dovrà essere laureato e aver «ricoperto per almeno cinque anni incarichi di responsabilità amministrativa, tecnica e gestionale di natura dirigenziale in strutture pubbliche o private».

Il documento della Giunta specifica che «in sede di prima applicazione, il direttore generale è scelto fra i dirigenti del sistema Regione o degli enti locali partecipanti all’ente di governo».

A proposito: chi saranno i soci? «L’ente di governo è costituito e partecipato dalla Regione, dalle province, dalle città metropolitane, dai Comuni capoluogo di provincia, dai Comuni città medie e dalle unioni di Comuni. Le quote di partecipazione della Regione e degli altri enti sono determinate con deliberazione della Giunta regionale».

RIPRODUZIONE RISERVATA