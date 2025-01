In arrivo nuovi medici e infermieri 

Assunzioni e selezioni per rinforzare la struttura sanitaria. È l’annuncio dell’Asl 3 di Nuoro, che porta in città due dirigenti medici a tempo indeterminato, per Cardiologia e Medicina trasfusionale. Non solo, Ares Sardegna ha bandito una maxi-selezione per il reclutamento di medici in diverse specialità da destinare all’Asl di Nuoro, con scadenza il 7 febbraio. A questo si aggiungono anche quattro nuovi infermieri, reclutati dalla graduatoria Ares, che si uniscono agli undici arrivati il 9 gennaio scorso. Una bella notizia per una sanità nuorese, che da anni fatica a portare “in casa” a tempo indeterminato dei medici e, a causa della carenza degli operatori sanitari, ha spesso dovuto chiudere reparti o rinviare attività programmate. Il tentativo è colmare le lacune nell’organico e rendere sempre più attrattiva la sanità del centro Sardegna.

«Le recenti assunzioni e la selezione pubblicata da Ares ci consentono di dare ossigeno a reparti e servizi che da tempo necessitano di rinforzi», ha sottolineato il dg Paolo Cannas. Ma gli occhi ora sono tutti sulla maxi-selezione indetta da Ares per il reclutamento di medici che riguarda praticamente tutte le discipline mediche. «Siamo fiduciosi che molti medici colgano questa occasione», ha aggiunto Cannas.

