Sestu.
01 febbraio 2026 alle 01:02

In arrivo nuovi lampioni nelle vie 

Niente più angoli bui in città. A Sestu il Comune mette 80 mila euro per i «lavori di potenziamento dell’illuminazione pubblica», così annuncia il vicesindaco e assessore ad Arredo Urbano e Traffico Massimiliano Bullita.

«Con qualche risorsa recuperata lo scorso anno nella gestione dell’impianto di illuminazione pubblica si è proseguito col lavoro di implementazione della rete con alcuni interventi per colmare delle piccole mancanze», premette il vicesindaco. In pratica dunque si tratta di installare nuovi lampioni, chiamati anche “punti luce”, e l’elenco copre diverse zone della cittadina: «Nella parte finale della via Dessì, nell’incrocio tra il ponte San Pietro e la via Costantino Imperatore, nella piazzetta Pietro Meloni, nella parte finale di via Costantino Imperatore, nel parcheggio della via Einstein, in tutta la via Isonzo, nel primo tratto della via Col del Rosso», elenca Bullita.

Tratti dove la mancanza di luce poteva creare pericolo, o favorire gli incivili che andavano lì per gettare rifiuti. Sestu inoltre vive una situazione particolare perché l’illuminazione in quasi tutte le vie è gestita dalla ditta Zephiro, e in altre da Enel Energia, ma non tutti i cittadini sanno esattamente a quale ditta competa la strada in cui abitano e a chi segnalare problemi. Inoltre alcuni lampioni ultimamente hanno avuto dei guasti e i tempi lunghi per reperire i ricambi hanno lasciato al buio strade anche per giorni.

«Anno per anno con le economie si dovrà procedere ad ulteriori implementazioni come già fatto in passato, per aumentare la sicurezza della circolazione di pedoni e veicoli, ma la vera sfida futura, e sulla quale si sta già lavorando, sarà acquisire quelle parti della rete ancora in gestione Enel, affinché possa essere interamente gestita con l’appalto comunale», conclude Bullita. «Il programma di implementazione dell'impianto di illuminazione pubblica è iniziata 10 anni fa», ricorda la sindaca Paola Secci, «abbiamo rilevato da Enel parte del sistema di illuminazione che era vecchio e poco efficiente migliorando e gestendolo in proprio come Comune. Tra le strade su cui abbiamo iniziato questa importante operazione ricordiamo via Cagliari, la via San Gemiliano e tante altre».

