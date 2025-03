In arrivo nuovi giochi nel parco della Pace 

A Uta sono pronti a installare nuovi giochi e riparare quelli vecchi nel parco della Pace e in piazza Paolo VI. I lavori potranno essere eseguiti grazie ai fondi rimasti da quelli stanziati per mettere a dimora 150 alberi secolari nel parco de S’Olivastru. In questi giorni sta per iniziare la seconda fase relativa alla manutenzione ordinaria e straordinaria legata ai giochi presenti all'interno del parco della Pace. «Saranno rimessi a posto i giochi esistenti che hanno bisogno di manutenzione, mentre saranno rimossi e sostituiti con altri nuovi quelli già compromessi», spiega l’assessore Graziano Meloni. «I lavori inizieranno in primavera avendo già commissionato la loro produzione e saranno consegnati entro l'inizio dell'estate».

Gli interventi non riguarderanno solo i giochi presenti nel parco della Pace: «Ma anche quelli di piazza Paolo VI - continua Meloni - Anche in quest'ultimo caso ci sarà la manutenzione e l’installazione di giochi a molla e scivolo in aggiunta alle altalene e giostre già esistenti». L’assessore ricorda: «Sarà un modo per promuovere la salute dei bambini. Sarà inclusivo e accessibile a tutti, con la sistemazione di due nuovi giochi anche per i disabili. Un patto per il futuro in modo tale da tutelare la salute e la coesione sociale: questo parco è essenziale per la comunità».

