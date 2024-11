In arrivo nuovi giochi, cestini e panchine 

Nuovi e più sicuri giochi per i bambini, altri cestini per i rifiuti e le deiezioni canine, panchine più moderne. Piazze, aree verdi e strade pubbliche di Monserrato sono pronte per rifarsi il look: è in definizione il piano del Comune per migliorare il decoro urbano cittadino. L’amministrazione è pronta a mettere a disposizione circa 60mila euro per rendere più fruibili e funzionali gli spazi della vita sociale, sia per i più piccoli che per gli adulti.

L’avviso

È scattata infatti, con un avviso pubblicato sul sito istituzionale, la ricerca di imprese qualificate per la fornitura e installazione di elementi di arredo urbano, giochi per le aree pubbliche e cestini per la raccolta dei rifiuti, oltre alla manutenzione delle unità non più in buone condizioni. Gli operatori interessati all’appalto hanno tempo fino al 21 novembre per proporsi, dopodiché, una volta considerate le candidature e scelta l’impresa, potranno essere avviati i cantieri. «Abbiamo delle zone in cui gli arredi sono ormai datati e hanno bisogno di manutenzione o di essere sostituiti. In altre aree invece si interverrà aggiungendo nuovi arredi, come abbiamo fatto lo scorso maggio con l’inaugurazione della nuova area giochi ai giardinetti di via del Redentore», le parole del vicesindaco Saverio De Roma.

La mappa

Mentre ancora si definiscono le modalità degli interventi, le aree che sicuramente saranno interessate dal restyling sono piazza Germanico, piazza Galilei, l’area verde accanto alla chiesa Giovanni Battista de La Salle, il parco Magico e anche gli spazi esterni di alcune scuole comunali. «Sono allo studio anche ulteriori zone, e a breve partiranno altri lavori in alcune piazze», assicura il sindaco Tomaso Locci. «Da tempo, come amministrazione, abbiamo preso l’impegno di dedicare ogni anno fondi per le manutenzioni dei giochi, che sono sempre molto delicate e non venivano effettuate da tempo, e l’abbellimento delle aree verdi». In arrivo anche nuovi cestini per gli escrementi dei cani, per fornire più alternative possibili ai padroni, e altri contenitori per i rifiuti in aggiunta a quelli già posizionati la scorsa estate. «Rispetto a quelli vecchi, senza copertura, questi saranno protetti, a prova di cornacchie che portavano via le buste e incivili che depositavano la propria spazzatura sopra i cestini già pieni», continua Locci. «A questi si aggiungeranno anche panchine più moderne, in base ai costi valuteremo la tipologia da inserire».

Città più bella

Il progetto, promosso dall’assessorato al Verde e Arredo urbano, punta a rendere la città più accogliente per i visitatori e maggiormente a misura delle famiglie monserratine. «Sappiamo che la natalità è in continuo calo in tutta la Sardegna, ma ci teniamo che i nostri figli possano continuare a giocare a Monserrato e le famiglie siano invogliate a rimanere», conclude Locci. «Con questa politica di messa in sicurezza e abbellimento dei parchi, delle piazze e delle scuole vogliamo portare una visione di città più vicina alle famiglie».

