In arrivo nuovi assunti negli uffici comunali, parte l’iter dei concorsi 

Al via l’iter dei nuovi concorsi per rinforzare gli uffici del Comune di Selargius. Una novità annunciata prima della pausa estiva dall’assessore al Personale, Sandro Porqueddu, dopo il via libera all’aggiornamento del piano delle assunzioni. Oltre ai nuovi contratti a tempo indeterminato previsti fra quest’anno e il 2025, ci sono anche le selezioni per nuovi ingressi in diversi settori. I concorsi, che partiranno a ottobre, si concentrano nella ricerca di un ingegnere architetto, un ragioniere e un funzionario amministrativo contabile.

«Contiamo tra fine anno e l’inizio del 2025 di avere i nuovi dipendenti in servizio», annuncia l’assessore Porqueddu, «e stiamo cercando di attingere da eventuali graduatorie di altri enti per l’assunzione di due assistenti sociali finanziati dal ministero. Qualora non trovassimo le figure professionali richieste, ricorreremo alle mobilità oppure faremo anche questo caso un concorso specifico». Le risorse per le selezioni imminenti sono state stanziate con l’ultima variazione di bilancio approvata in Consiglio comunale.

Da alcune settimane ci sono anche i nuovi vigili urbani in servizio: un agente assunto a tempo indeterminato, altri quattro sino a fine anno. Risolta anche l’emergenza nel settore Servizi sociali, dove mancava un funzionario amministrativo, recuperato di recente con un trasferimento interno di un dipendente. «Da ottobre verrà assunto un nuovo funzionario che andrà alla Ragioneria», assicura Porqueddu, che aggiunge: «Non è semplice, ma stiamo cercando di riportare la pianta organica ai numeri di un tempo».

RIPRODUZIONE RISERVATA