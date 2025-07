In arrivo nuove case e altri capannoni 

A Sestu sono in arrivo nuove abitazioni ma anche più capannoni, giardini e parcheggi. Il Consiglio Comunale si è espresso in modo pressoché unanime: sono passate le ultime mozioni proposte dalla maggioranza in materia di urbanistica. Ben otto i punti approvati, illustrati dal vicesindaco e assessore all’Arredo urbano e traffico Massimiliano Bullita.

La mappa

A Dedalo sono stati sbloccati cinque lotti in vico II Amsterdam, «che vengono convertiti da servizi connessi a residenziale», spiega l’assessore. Tutto risale a quando è nato il quartiere, e il piano prevedeva non solo case ma anche uffici e negozi; questi ultimi alla fine non sono mai nati, e ora privati hanno fatto richiesta per costruire abitazioni. Il restyling urbanistico coinvolge anche la ex 131, zona già ad alta densità di edifici commerciali, ma dove presto ne arriveranno due in più: «Il punto si trova sul lato destro della strada, in direzione Sassari», continua Bullita; esattamente poco prima della casa cantoniera, uno dei pochi spazi rimasti incolti. Qui sorgeranno due capannoni uno vicino all’altro, in una strada ad altissima densità di attività commerciali, la cui destinazione d’uso non è ancora dato sapere.

Novità anche nel centro della città, tra via Della Resistenza e via Ottaviano Augusto: «Un’iniziativa che aspettavamo da anni e che accogliamo con piacere in quanto finalmente pone fine a una situazione spesso oggetto di proteste in quanto è un’area incolta all’interno dell’abitato. Sono previsti tre lotti, di cui due a destinazione residenziale e uno a destinazione mista per servizi connessi e residenza, e ci sono anche delle cessioni che saranno destinate a verde e parcheggio», spiega l’assessore. In via Cilea e via Tiberio i privati hanno invece avuto il permesso di effettuare interventi nelle case, cambiando la destinazione d’uso, da servizi connessi a residenziali; come un piano terra destinato ad ufficio, che diventa abitazione.

Sì bipartisan

Così la fame senza fine di case viene così soddisfatta in uno dei pochi comuni dell’hinterland che continua a crescere e dove si continua a costruire. La votazione è passata anche al contributo della minoranza, in un’aula con molti assenti: «Abbiamo voluto partecipare per garantire il numero legale e abbiamo votato sì per delle mozioni importanti per il futuro di Sestu, così saranno immediatamente eseguibili», ha commentato Anna Crisponi, di Articolo Uno.

