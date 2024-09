In arrivo mille sportivi da 54 nazioni 

Qualcuno, durante le precedenti edizioni, è rientrato a casa con un mamuthone tatuato sulla gamba. Più di una coppia è tornata per sposarsi. Ma pure il coltello sardo è diventato una sorta di ricordo indelebile della trasferta a Cagliari, che no, non si limita allo sport in senso stretto, ma è una vetrina straordinaria per il capoluogo sardo, pronto ad accogliere quasi mille atleti di brazilian jiu jitsu per la nona edizione dell'evento del settore più importante a livello internazionale.

L’attesa

Nella pagina Facebook è partito il conto alla rovescia, ma in realtà, nel polo sportivo di Monte Mixi, tutto è pronto per accogliere gli sportivi in partenza da mezzo mondo. «Quest'anno saranno rappresentate 54 nazioni, dalle più classiche Francia, Germania e Inghilterra, sino a terre decisamente più lontane come il Messico o Singapore. Assenti per ovvie ragioni gli israeliani, mentre gli americani sono aumentati tantissimo», racconta Alessandro Argiolas, presidente di S'Animu, associazione organizzatrice dell'appuntamento oramai imperdibile dal 2015. Pronto a rinnovarsi a partire dal 14 al 23 settembre, tra gare, seminari e approfondimenti, con la presenza di 26 professori di fama mondiale e un indotto stimato in circa due milioni di euro. Oltre alla pubblicità non quantificabile, ma che certamente viaggia nell'ottica di una città turistica che continua a ospitare e a scommettere sui grandi eventi sportivi.

Mercato

Nel caso in questione si chiama Bjj Summer week, ha il patrocinio di Regione e Comune, e dimostra come anche attraverso una “disciplina alternativa”, che altrove è consolidata da tempo e qui si afferma poco per volta, sia possibile fare anche promozione. «Al di là dello sport sarà ancora una volta un'occasione importante per far conoscere ai nostri ospiti ciò che di straordinario offre la nostra terra», sottolinea Argiolas, che già annuncia una gita imperdibile al mercato di San Benedetto (ancora in attesa del trasferimento) e gite decisamente più lontane: come la visita a Tonara, con appuntamento dalla famiglia Floris che si tramanda di generazione in generazione l'arte un po' magica dei campanacci. E ovviamente non mancherà il mare.

L’assalto

Entusiasmo a parte, c'è ancora qualche piccolo problemino da risolvere con la sistemazione degli atleti: «Dato il grandissimo numero di iscritti abbiamo ancora difficoltà con la ricerca degli alloggi. Sicuramente le strutture alberghiere di fascia media in città non sono sufficienti, e quelle di lusso sulle quali si sta puntando negli ultimi anni non si prestano a un tipo di turismo sportivo che per una città come la nostra potrebbe rappresentare la chiave vincente per riuscire ad allungare la stagione come si ripete da anni», osservano gli organizzatori. «Stiamo puntando su b&b e affittacamere, e strutture più lontane dal centro, con ovvie complicazioni che si avranno con gli spostamenti. In questo senso penso che Cagliari possa fare un passo avanti».

RIPRODUZIONE RISERVATA