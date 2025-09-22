In arrivo mezzo milione per rifare asfalti e marciapiedi 

La situazione è sotto gli occhi di tutti. Le strade di Sestu in molti casi hanno ancora tante buche e i marciapiedi spesso non hanno meno problemi. Ecco perché il Comune apre il portafogli: 520mila euro per lavori di manutenzione straordinaria, e ora si va alla gara d’appalto mentre è già deciso dove saranno i lavori.

«Prosegue l’impegno dell’amministrazione comunale per il ripristino e la riqualificazione delle nostre strade. Oltre agli interventi già programmati, che prenderanno avvio nelle prossime settimane, sono stati stanziati ulteriori fondi destinati ad asfaltature e marciapiedi», spiega Emanuele Meloni, assessore a Igiene Urbana e Lavori Pubblici. Nel nuovo appalto,«saranno interessate le vie Einstein, Brigata Sassari, Spano, Don Sturzo, Vittorio Veneto, Tripoli, località Magangiosa e località su Moriscau». Molto importanti tra l’altro gli ultimi due: Magangiosa vicino al mercato Agroalimentare, Su Moriscau che conta varie attività commerciali e poi il centro raccolta rifiuti e l’impianto di produzione d’idrogeno verde; zone intensamente trafficate con l’asfalto che è in cattive condizioni suscitando varie proteste.

E poi c’è una novità importante: «Abbiamo previsto la realizzazione del marciapiede di corso Italia, un’opera importante che consentirà agli studenti di raggiungere in sicurezza le scuole medie», continua Massimiliano Bullita, vicesindaco ed assessore ad Arredo Urbano e Traffico: il tratto è quello davanti allo stadio, l’unico ancora senza marciapiede e dove si cammina sfiorati dalle auto. Ancora tanti cantieri in città dunque tra i lavori nei parchi e quelli per sostituire le condotte a cura di Abbanoa o quello per il percorso pedonale della strada Sa Cantonera. Non mancheranno rallentamenti, saranno studiati percorsi alternativi e divieti ma in ogni caso non c’è ancora una data d’inizio annunciata. Di certo ci vorrà un po’ di pazienza per avere le strade in condizioni migliori. In futuro potrebbero esserci anche altre novità: «Al termine della gara, eventuali economie derivanti dai ribassi di aggiudicazione consentiranno di inserire ulteriori strade nell’elenco degli interventi», conclude la sindaca Paola Secci.

