In arrivo mezzo milione di euro per sistemare le vie principali  

Mezzo milione di euro per la sistemazione di alcune strade interne particolarmente frequentate. Li ha concessi la Regione al Comune che presto bandirà anche la gara d’appalto per accelerare i tempi dell’intervento. Tra le strade individuate come prioritarie, le vie Pineta, Eleonora d’Arborea, Tiepolo, Funtaneddas, Roccheddas e Ninasuni. Tutte strade di particolare interesse, vie principali in entrata e in uscita dal paese. Presto sarà indetta la gara di appalto per l’aggiudicazione dei lavori che prevedono il riasfalto delle carreggiate dopo la fresatura del vecchio asfalto, usurato o danneggiato da lavori per la messa in opere di nuove condotte.

«I lavori finanziati - dice l’assessora ai Lavori pubblici Aurora Cappai - ci consentiranno comunque di avviare un progetto ben più ampio che interesserà tante altre strade, tutte di importantissime per la viabilità urbana. Il Comune ha chiesto due milioni di euro. Al momento sono arrivati 500 mila euro che ci consentiranno appunto questi primi interventi. La nostra rete viaria, marciapiedi compresi, è ridotta in precarie condizioni. Stiamo avanzando nuove richieste con progetti già pronti».

«Per sistemare tutte le strada abbiamo bisogno di finanziamenti ben maggiori. Non per nulla - ha aggiunto l’assessora Cappai - abbiamo chiesto due milioni di euro. C'è necessità non solo di intervenire sugli asfalti danneggiati, ma anche sui marciapiedi». (r. s.)

