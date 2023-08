«In arrivo l’intervento a Bindua» 

Impianto d’illuminazione della pineta ripristinato, progetti per l’assegnazione delle aree da assegnare in gestione ai privati, interventi sulla cartellonista e riqualificazione del sottopassaggio che attraversa la Ss 126 e collega le frazioni di Bindua e San Giovanni Miniera. Dopo le proteste di diversi residenti riguardo lo stato d’abbandono in cui versa la cittadina, il vicesindaco e assessore con delega all’Ambiente e alla Viabilità, Francesco Melis, assicura una serie di interventi mirati al miglioramento di alcune criticità.

«Per quanto concerne la pulizia della pineta occorre precisare che per come tutte le aree verdi, non esiste una calendarizzazione. - spiega Melis - Questi avvengono in caso di necessità e tramite segnalazioni ufficiali via mail agli uffici preposti. Se si dovessero effettuare delle pulizie giornaliere su tutti gli spazi verdi la tassa sulla Tari non sarebbe di certo la più bassa di tutta la Regione>.

Sulla stessa pineta sono infine previste delle gare per l’assegnazione delle aree a dei soggetti privati: «Saranno riutilizzate al meglio - precisa Melis - al fine di preservare gli spazi e renderli fruibili a tutta la popolazione. Inoltre riqualificheremo lo spazio potenziando i giochi per i bimbi e migliorando le attrezzature presenti». Lo stesso assessore assicura che partiranno i lavori per migliorare la condizione del sottopassaggio, rendendolo più decoroso.

Un aneddoto che riguarda Bindua è rappresentato dal fatto che la frazione sia sprovvista della cartellonistica che ne indichi la identificazione. Cartelli che Melis assicura arriveranno.

RIPRODUZIONE RISERVATA