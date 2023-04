In arrivo le maxi multe  per i vandali dell’arte 

Il Governo mette in campo nuove misure per perseguire gli eco-attivisti che negli ultimi tempi si sono fatti notare anche in Italia con flash mob che hanno preso di mira, imbrattandole, opere d'arte. E, più in generale, per sanzionare chiunque, dai tifosi ai turisti maleducati, ad esempio arrampicandosi sui monumenti o tuffandosi nelle fontane, compia atti che compromettano o vandalizzino beni culturali.

È successo di recente con la fontana della Barcaccia di piazza di Spagna a Roma, già presa d'assalto nel 2015 dai tifosi del Feyenoord, alla facciata del Senato, a Firenze a Palazzo Vecchio e ancora prima con gli atti dimostrativi sulla Primavera di Botticelli agli Uffizi o sulle balaustre della Cappella degli Scrovegni. Mentre in Parlamento sono state depositate due proposte della maggioranza, in Consiglio dei ministri è arrivato il disegno di legge proposto dal titolare della Cultura, Gennaro Sangiuliano, che introduce delle mega-multe, da un minimo di 10mila fino a 60mila euro, per gli “imbrattatori”.

I proventi delle sanzioni potranno essere usati per riparare i danni causati dai vandali. Ma sull'iniziativa arriva subito l’ira delle opposizioni che bollano le misure come un nuovo caso-rave e accusano l'esecutivo di voler fare propaganda. «Siamo al grottesco. La maggioranza, di fronte all'incapacità di gestire i dossier più importanti, dal Pnrr alle migrazioni, è costretta ogni giorno a inventarsi qualcosa per coprire i propri fallimenti», attacca il Pd, ricordando che questa fattispecie di reato era stata già introdotta nel 2022 da un ddl Franceschini-Orlando. «Prosegue la politica della distrazione di massa sull'evidente incapacità di affrontare i dossier più importanti», sostengono anche i 5 Stelle.

