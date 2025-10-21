In arrivo le barriere verdi anti-rumore 

Barriere verdi in via Mascagni e via Turati per ridurre il rumore ambientale. Interventi proposti dal Comune- nello specifico dal settore Ambiente - e appena finanziati dalla Città metropolitana di Cagliari con poco più di 180mila euro, inseriti all'interno del piano d'azione volti al contrasto del rumore ambientale. Tecnicamente chiamati pannelli fonoassorbenti, sono di fatto dei muri vegetali: «Le barriere acustiche verdi», viene spiegato nella proposta del Comune che ha conquistato il contributo della Città metropolitana, «oltre a soddisfare i requisiti di protezione dal rumore offrono un approccio molto valido anche in termini ecologici e di inserimento visivo. L‘inverdimento non solo fornisce un habitat prezioso per insetti e uccelli, ma riduce anche la temperatura dell‘ambiente circostante, trattiene le polveri sottili e limita le emissioni di CO2. Quindi la barriera verde svolge anche un’azione interessante nei termini di azioni contro il cambiamento climatico». Un intervento di mitigazione dell’inquinamento sonoro, quindi, che in via Tirati e via Mascagni «avrà anche effetti positivi per la tutela dell’avifauna del parco regionale Molentargius, zona protetta che confina con il perimetro urbano interessato dalle opere». (f.l.)

RIPRODUZIONE RISERVATA