In arrivo l’attaccante Mattia Felici 

Ogni cosa al suo tempo. Nereo Bonato lo ha sottolineato: «Questione di correttezza, sarebbe stato ingiusto ufficializzare qualche acquisto prima di aver presentato l'allenatore». E così l'arrivo di Davide Nicola fa partire il mercato del Cagliari, col tecnico che fin da subito ha lavorato a stretto contatto col ds rossoblù per intervenire su una rosa che verrà messa sotto la lente di ingrandimento, dal punto di vista tecnico e caratteriale.

Fase uno

Spiega Bonato: «Col mister ci siamo detti che fosse necessario integrare nel breve determinati ruoli, per poi prenderci una pausa e valutare tutto quello che avevamo all'interno. Ci sarà così una seconda fase dove cercheremo di prendere elementi funzionali per completare la rosa». Il responsabile del mercato rossoblù usa la pazienza come chiave per aprire tutte le porte. Anche per questo si dovrà attendere il 31 agosto, giorno di chiusura del mercato, per dare una valutazione. Intanto, ci sono le mosse immediate. E dopo Luperto, individuato per sostituire Dossena, ecco gli atalantini Zortea e Piccoli, che dovrebbero andare a coprire i vuoti lasciati da Nandez sulla fascia e Shomurodov e Petagna in attacco. Zortea potrebbe arrivare a titolo definitivo (operazione da 5 milioni), Piccoli in prestito oneroso (1 milione), con diritto di riscatto a 12. L'uscita di Oristanio verrà coperta da Mattia Felici (Feralpisalò): il Cagliari ha chiuso per due milioni per l’attaccante di 23 anni.

Fase due

Nicola studierà il gruppo (compreso Marin) e poi, ad agosto, si vedrà. Magari accelerando i tempi per Gaetano, che il Cagliari vuole riportare in Sardegna. Restano in bilico le posizioni di Viola («stiamo parlando», ha spiegato Bonato) e Lapadula, che avrà delle vacanze supplementari, ma il cui futuro è legato alle proposte in arrivo. Nessuna valutazione, invece, per Prelec, che non è stato convocato ed è a un passo dalla cessione all'Austria Vienna. (al.m.)

RIPRODUZIONE RISERVATA