In arrivo l’aria gelida dal Polo Nord 

Addio all’estate di novembre, il freddo è alle porte. Con due mesi di ritardo, dal Polo Nord è in arrivo aria gelida che farà precipitare le temperature anche in Sardegna e sono attese le prime nevicate sul Gennargentu. Da oggi fino alla fine della settimana regna l’instabilità sull’Isola e si prevedono – annota Alessandro Gallo, meteorologo in passato delle basi dell’Aeronautica di Elmas e Decimomannu – precipitazioni anche forti (fino a 30 millimetri) nel versante centro-orientale. Temperature minime fra 5 e 8 gradi in linea con l’inizio dell’inverno meteorologico dal 1° dicembre.

