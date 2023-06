In arrivo la tassa sugli asfalti 

«Prima della repressione con l’autovelox, Soddu pensi alla prevenzione, alle buche sulle strade, alla segnaletica assente, alle fronde degli alberi che coprono semafori e segnali. Alla maggiore sicurezza negli attraversamenti pedonali». Nel dibattito sulla sicurezza stradale, acceso dopo l’ennesimo incidente mortale in città (il terzo in sei mesi) che ha fatto adottare al sindaco Andrea Soddu la linea della «tolleranza zero» con l’avvio di una campagna di controllo della velocità sulle strade cittadine , irrompe l’ex consigliere di maggioranza Emilio Zola, che chiede meno repressione e più prevenzione. «Le buche? Non ci sono soldi, servirebbe una tassa per le strade così possiamo asfaltarle tutte» dice Marcello Calia , fedelissimo di Soddu.

Bollo comunale

Il dibattito porta proposte e polemiche annunciate: «Per asfaltare servono denari. Dal bollo auto al Comune non arriva nulla. Vogliamo più servizi e li vogliamo migliori? Predisponiamo una tassa sugli asfalti, se ciascuno pagasse 20 euro, incasseremmo 600 mila euro all’anno per la bitumazione, i marciapiedi e la segnaletica», suggerisce Marcello Calia, capogruppo della lista Andrea Soddu sindaco. «La prevenzione – prosegue – è fondamentale, ma da sola non basta, l’autovelox è uno dei molteplici aspetti di un intervento più organico. Una misura non esclude l’altra. Era un’opzione sul tavolo per le strade più pericolose teatro di tragedie. È una questione di sicurezza e di salvaguardia di vite umane». Sui segnali Calia è chiaro: «Uo che non rispetta la velocità nemmeno li guarda i segnali. L’autovelox è un deterrente. È come la tassa di soggiorno. Perché Nuoro non la ha? A Orosei frutta 1,5 milioni all’anno, anche noi con uno o due euro potremmo garantire maggiori servizi senza farli pesare sui nuoresi».

No alla repressione

«Le proposte repressive» non piacciono a Zola che chiede «prima la prevenzione. Non limitiamoci alla sanzione. È fondamentale la sistemazione degli asfalti, dei marciapiedi, eliminare le numerose buche, avvallamenti e il ripristino degli scavi eseguiti per le sotto strutture (fibra ottica, gas) che sono evidenti dallo stato di degrado in cui si trovano le strade dal centro alla periferia. Realizzare la segnaletica orizzontale e verticale, gli attraversamenti stradali illuminati e segnalati. Eliminare le fronde che ostruiscono cartelli e semafori. Sensibilizzazione nelle scuole. L'amministrazione, fin d'ora, ben poco ha fatto per rendere le strade sicure, ma viceversa ha realizzato delle opere come la pista ciclabile che aumentando il rischio di incidenti».

Buca quanto mi costi

I cittadini pagano già un prezzo altissimo. «Le sospensioni rotte sono all’ordine del giorno - spiega il meccanico Salvatore Piquereddu – quando si prende una grande buca si lesiona il paraolio. La gente se ne accorge solo dopo due o tre giorni, perché si perde il liquido e iniziano i problemi. Così come i braccetti, i cerchi e le gomme rotte. Tutta colpa delle nostre strade».

