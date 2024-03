In arrivo la quinta edizione della “Sagra della patata” 

Sabato e domenica Monastir accoglierà i visitatori per la quinta edizione della “Sagra della patata”, la manifestazione organizzata dalla Pro Loco che pone al centro delle due giornate uno dei principali prodotti dell’economia del paese. «È la più importante vetrina culturale ed enogastronomia del paese dove vengono mostrate le eccellenze locali, sia in termini di attività produttive che culturali», afferma Gianluca Lampis, vicesindaco e assessore alle Attività produttive. Tra degustazioni, show cooking, musica e spettacoli saranno tanti gli eventi che animeranno il centro: «Non sarà solo una manifestazione culinaria, la protagonista sarà sicuramente la patata, abbiamo organizzato anche tanti eventi per far conoscere il nostro territorio e valorizzare i nostri prodotti», afferma Federica Ledda, presidente della Pro Loco.

Sabato alle 11 l’aula consiliare comunale ospiterà un convegno incentrato sull’oliva che, insieme alla patata, è uno dei prodotti più rappresentativi del territorio. La manifestazione entrerà nel vivo la sera con l’inaugurazione, la sfilata delle maschere tradizionali e la degustazione di piatti tipici a base di patate. La Sagra sarà anche un’occasione per mostrare ai visitatori il proprio territorio: oltre alla degustazione, musica ed eventi in itinere, domenica sarà possibile visitare la mostra di abiti tradizionali nella chiesa di San Giacomo e fare un tour guidato delle chiese e dei reperti archeologici presenti in paese.

