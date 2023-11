In arrivo la medicina del futuro 

La medicina di prossimità è il modello del futuro che prende già piede nella Barbagia Mandrolisai dove gli obiettivi della Comunità montana con il progetto Snai si intrecciano con quelli della Asl 3. Percorso nascita con due ostetriche al lavoro, assistenza domiciliare integrata con un paio di operatori, infermiere di famiglia e di comunità con altri cinque, teleassistenza sono alcuni degli interventi possibili con quasi un milione di euro, attinti dai 9 complessivi del progetto Snai (Strategia nazionale per le aree interne) che si occupa anche di istruzione e mobilità nel Mandrolisai. Laura Deiana, della Comunità montana, illustra gli obiettivi nell’ambito della conferenza sociosanitaria presieduta a Nuoro dal commissario della Provincia, Costantino Tidu.

L’incontro

«Il bilancio della Asl è in pareggio», premette il direttore generale Paolo Cannas che lo deve adottare entro il 15 novembre e tornerà a incontrare i sindaci lunedì per un confronto sul documento di programmazione del triennio 2024-2026. In ballo risorse per circa 340 milioni di euro. Annuncia l’arrivo giovedì all’ospedale di Sorgono del nuovo primario di lunga degenza. Promuove il Pronto soccorso del San Francesco, anche la Chirurgia, Urologia conta sul nuovo primario, Ortopedia regge bene anche se con pochi medici. Le maggiori criticità si registrano in Geriatria e Medicina. «Qui i posti letto non basteranno mai», sottolinea illustrando il trend del futuro quando, tra dieci anni, la popolazione anziana sarà ben maggiore di quella attuale. «Per questo - dice - bisogna puntare sulla medicina di prossimità». Richiama i primi risultati raccolti con la telemedicina per i pazienti con scompenso cardiaco. «Sono seguiti a domicilio, i ricoveri in ospedale sono quasi dimezzati». Soprattutto si risparmiano risorse: una giornata di degenza costa mille euro. Un modello - annuncia - che presto sarà esteso ai pazienti con diabete e broncopneumopatia cronica ostruttiva. «Dà risposte sul territorio e si sostiene dal punto di vista economico superando la visione dell’ospedale come unico luogo per poter avere cure adeguate», spiega.

I sindaci

Daniela Falconi per Fonni, Davide Muledda per Oniferi, Maria Luisa Muzzu per Macomer, Angela Testone per Dorgali pongono il problema dei medici di base insufficienti, delle Ascot in scadenza, delle liste d’attesa, dei centri dialisi. «Ascot prorogate oltre il 31 dicembre», assicura Cannas, assieme a bandi per medici di base e nefrologi. In arrivo, intanto, il progetto Camminadores, illustrato dal direttore sanitario Serafino Ponti, per promuovere stili di vita sani in tutti i Comuni. Oggi sulla sanità nuovo incontro in Prefettura.

