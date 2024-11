In arrivo la corsia preferenziale per i bus 

Il piano urbano della mobilità sostenibile - Pums - prende forma. Dopo un primo incontro organizzato lo scorso anno, il Comune riporta il piano cucito sulle nuove esigenze del territorio all’attenzione dei quartesi con una nuova illustrazione pubblica in programma lunedì 18 novembre nell’ex Convento dei Cappuccini, alle 17,30.

Dal corridoio preferenziale per i bus in viale Colombo insieme alla riorganizzazione del trasporto pubblico in città, ai parcheggi di scambio all’esterno del centro storico, sino alla riqualificazione di diverse aree urbane, unitamente all’individuazione di zone ad alta accessibilità per i pedoni con l’obiettivo di incentivare la mobilità dolce. Inoltre - spiegano dal Comune - “attraverso lo strumento specifico del Biciplan, il Pums prevede l’integrazione di un solido sistema di ciclabilità e pedonalità, capace di migliorare la sostenibilità, il tutto finalizzato a limitare l’utilizzo eccessivo dell’automobile nell’insediamento compatto e diffuso della città. Lo scopo del piano è infatti produrre una riduzione delle emissioni di CO2 in atmosfera. Nonché un deciso miglioramento della mobilità riguardo le prestazioni della rete infrastrutturale esistente e futura, sempre nel rispetto dell’importante patrimonio ambientale che caratterizza Quartu”.

