In arrivo la compagnia barracellare 

«Non solo per contrastare l’abbandono selvaggio dei rifiuti nelle campagne, ma anche per tutte le altre importanti funzioni che gli competono. Dobbiamo far capire alle persone l'importanza di rispettare la natura e sensibilizzare sull'esigenza di un senso civico e del rispetto comune», evidenzia ancora il primo cittadino: «Ora mancano gli ultimi tasselli per concludere l’iter, i nostri concittadini, in particolari quelli che vivono nella borgata, aspettavano da tanto tempo l’istituzione della compagnia barracellare, lo abbiamo promesso in campagna elettorale e ora questa promessa sta per prendere forma».

Gli obiettivi, nell'immediato, sono chiari: «Sostenere il lavoro delle forze dell'ordine, in particolare della polizia locale, principalmente con pattugliamenti nelle zone rurali», afferma Pisu, convinto che i barracelli possano essere delle figure fondamentali per il controllo di tutto il territorio comunale, troppo spesso esposto alle deturpazioni ambientali da parte di incivili.

Dopo anni di attesa Quartucciu avrà la compagnia barracellare. A darne notizia è il sindaco Pietro Pisu che ha chiesto alla sindaca di Maracalagonis, Francesca Fadda, di sottoscrivere una convenzione proprio per iniziare una collaborazione nelle attività barracellari sia per quanto riguarda il presidio del territorio sia per le spese di gestione.

«Sostegno importante»

Abbandono dei rifiuti

Agire assieme

Il concetto lo ribadisce l’assessore all’urbanistica, Cristian Mereu, ricordando che questo era proprio uno degli obiettivi del loro programma amministrativo e, in particolare, del settore della polizia locale da lui stesso guidato.

«Spero che l'operatività della compagnia barracellare si possa estendere in brevi tempi anche al nostro Comune», aggiunge Mereu, «oggi più che mai, è importante agire in forma associata per creare nuove opportunità di crescita e sviluppo partendo dalla preservazione, dal controllo e dalla salvaguardia del nostro magnifico territorio. Il tema del rispetto dell'ambiente è sicuramente dominante e per raggiungere l'obiettivo intendiamo dare vita a nuove forme di collaborazione con i cittadini proprio attraverso la compagnia».

Sì alla collaborazione

La notizia è stata accolta con grande entusiasmo anche da Carlo Secci, presidente del distretto rurale Sant’Isidoro – Mario Fadda: «Sono convinto che la collaborazione tra Comuni sia fondamentale sia per il distretto che per il controllo del territorio, con questa unione si rafforza ancora di più la cooperazione per dare risalto al distretto, strategico per lo sviluppo del borgo e di tutta la zona».

