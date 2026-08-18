In arrivo isole ecologiche intelligenti 

Un servizio di raccolta più snello e maggiore praticità anche in caso di maltempo. In città sono state installate 16 isole ecologiche intelligenti. Sono in fase di ultimazione e collaudo, il servizio sarà aggiuntivo rispetto a quello porta a porta, e servirà anche in caso di maltempo (i cittadini potranno conferire direttamente nelle isole) per evitare che il vento sposti o danneggi i mastelli. Il progetto, seguito dall’assessore comunale all’Ambiente Marco Canu, nasce da una decisione della precedente amministrazione ed è finanziato con fondi Pnrr. Le postazioni sono 15 in città e una a Lollove: sei sono interrate e dieci fuori terra, ciascuna con tre o quattro compartimenti per carta, plastica, vetro e umido. L’utilizzo sarà possibile tramite tessera o codice o Qrcode associato all’utenza. Potranno conferire solo gli utenti in regola con la Tari. Il sistema, gestito da È-Comune, consentirà anche il controllo a distanza del livello di riempimento: quando un cassone sarà pieno, verrà programmato lo svuotamento. Le isole sono videosorvegliate, anche in prossimità, in collaborazione con la polizia locale. In caso di riempimento dei contenitori, il rifiuto dovrà essere riportato a casa e conferito in seguito. Per i trasgressori sanzioni anche di migliaia di euro.

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