In arrivo il terzo collettore, metterà in sicurezza il paese 

Sono iniziati i lavori del secondo lotto per la realizzazione del collettore di acque bianche in via Grazia Deledda a Monastir. L’intervento complessivo, del valore di un milione e 275 mila euro, ha l’obiettivo di mettere in sicurezza la parte più bassa del paese, che è classificata tra le zone più esposte al rischio di allagamenti in caso di piogge intense.

Il Comune è già dotato di due collettori di acque meteoriche in via Milano e in via Monaco. Per completare il sistema di smaltimento delle acque, è stato progettato anche un terzo canale lungo via Deledda. L’opera è stata suddivisa in due lotti: il primo ha interessato il tratto tra via Palermo e il ponte tubo del Consorzio di bonifica. I lavori, per un totale di 680 mila euro, sono stati sospesi per due volte a causa delle interferenze con le reti idriche e con il canale riparatore dell’Enas. Il secondo lotto prevede interventi nel tratto tra via Nazionale e via Palermo, con un investimento di circa 600mila euro. Durante i lavori la viabilità subirà modifiche temporanee. Fino al termine dei cantieri, previsto per il 10 aprile, sono istituiti il restringimento di carreggiata e il senso unico di marcia dall’intersezione con via 11 settembre 2001 fino a via Cimitero, dove sarà vietata la svolta a destra e a sinistra per via Deledda, con l’obbligo di proseguire dritto.

