In arrivo il Puc: «Spazi per la caserma, l’eliporto e il cimitero» 

Il Puc, atteso da qualche decennio, sarebbe in dirittura d’arrivo. Il sindaco Simone Monni dice che l’importante strumento urbanistico arriverà in Consiglio comunale entro pochi mesi. «Ne abbiamo assoluta necessità anche perché il Puc favorirà la realizzazione di alcune importanti strutture per il paese. Mi riferisco alla individuazione, fra le altre, delle aree per la costruzione della nuova caserma dei carabinieri, dell’eliporto e del cimitero: da anni nel vecchio camposanto risulta difficile trovare nuovi loculi anche se finora siamo riusciti puntualmente a superare l’emergenza. Ora è assolutamente necessario la nuova area cimiteriale per assicurare anche nel futuro la giusta sepoltura ai nostri defunti. Assolutamente necessario costruire anche la nuova caserma che sino ad alcuni anni fa ha trovato ospitalità in un fabbricato privato. La stazione è ora ospitata a Sinnai, a oltre trenta chilometri di distanza. Abbiamo adottato anche alcune aule del caseggiato scolastico per ospitare almeno gli uffici dell’Arma. È stato inutile: da qui la necessità di costruire una nuova caserma. Lo stesso eliporto è necessario in una zona isolata come la nostra, per la lotta agli incendi ma anche per i soccorsi sanitari di emergenza». (ant. ser.)

