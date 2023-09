In arrivo il nuovo vescovo, Sanguinetti resterà in città 

Tra due settimane Roberto Fornaciari sarà ordinato vescovo nella chiesa di San Michele Arcangelo ad Olbia ma monsignor Sebastiano Sanguinetti non lascerà la diocesi. Ad annunciarlo è stato il canonico Paolo Pala, parroco di Palau, sabato sera a La Maddalena nel corso della messa patronale presente lo stesso vescovo: «Sebbene tra qualche giorno cesserà di essere il nostro vescovo diocesano non cesserà di essere nostro con-diocesano; ha infatti deciso di non ritornare a Nuoro né di ritirarsi in altra in altra località della Sardegna ma rimarrà in diocesi, nella città di Olbia». Come il noto, Papa Francesco ha nominato qualche settimana fa il suo successore nella persona di monsignor Roberto Fornaciari che dopo l’ordinazione ad OIbia farà ingresso nella cattedrale di Tempio, domenica 17 settembre. «Da un punto di vista di governo della Diocesi assolutamente seguirò da lontano, senza coinvolgermi direttamente perché, come il Papa è uno nella chiesa così anche il vescovo, in diocesi, è uno», ha affermato Sanguinetti: «Io lo sono stato per 16 anni, dal 17 settembre ci sarà il nuovo vescovo, l’unico pastore di questa chiesa. Io, insieme ai sacerdoti, dovendo rimanere qua, rinnoverò fedeltà e devozione al nuovo vescovo. Quale sarà il mio compito? Quello di dedicare molto tempo alla preghiera! A tutti voi sarò vicino con la preghiera e, se Dio vorrà, anche con qualche momento di presenza fisica, se questo sarà necessario e richiesto».

